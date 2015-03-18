Astrolog Sema KÄ±lÄ±Ã§ yazÄ±yor...

Astroloji

MayÄ±s ayÄ±nÄ±n burÃ§lar Ã¼zerindeki etkisi

(YÃ¼kselen burcunuzu Ã¶nce okumalÄ±sÄ±nÄ±z)

4 MayÄ±sâ€™ta Akrepâ€™te Dolunay, 18 MayÄ±sâ€™ta BoÄŸaâ€™da Yeniay doÄŸuyor. Bu ay kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya gelmemek, egodan hareket etmemek gerekiyor. SaÄŸduyulu olmak, tarafsÄ±z ve acele etmeden karar vermek ve hedeflerinizin hayrÄ±na hareket etmek, kazandÄ±rÄ±r. Ã–zellikle burcu veya yÃ¼kselen burcu BoÄŸa, Akrep, Aslan ve Kova olanlar kararlarÄ±ndan Ã¶fke, gurur veya intikam gibi egosal duygularla hareket edip etmediklerine dikkat etsin.

KOÃ‡ 21 MART-19 NISAN

KoÃ§lar, iÅŸte kendinize gÃ¼veniniz yÃ¼ksek. LÃ¼ks alÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in uygun zaman deÄŸil. PiÅŸman olma veya kandÄ±rÄ±lma riski var, gelecek aya bÄ±rakÄ±n. Elinizdeki parayÄ± yatÄ±rÄ±mda deÄŸerlendirmek sizin faydanÄ±za. YeteneÄŸinizi parlatmak iÃ§in Ã§ok iyi fÄ±rsatlar geliyor. Dedikoduya dikkat!

BOÄžA 20 NISAN-20 MAYIS

BoÄŸalar, hÄ±rslÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°Ã§ten kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da yÃ¼ksek ancak kafanÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran ÅŸeyler var. Ã–nÃ¼nÃ¼zdeki hedefle ilgilenin, yeni kararlar almayÄ±n. AlÄ±ÅŸveriÅŸ iÃ§in paranÄ±za kÄ±yacaksÄ±nÄ±z, yeni kÄ±yafet, kitap veya teknolojik bir alet alabilirsiniz. KÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸa ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalara Ã¶zen gÃ¶sterin.

Ä°KÄ°ZLER 21 MAYIS-21 HAZÄ°RAN

Ä°kizler, sosyalliÄŸinizle dikkat Ã§ekecek, beÄŸeni toplayacaksÄ±nÄ±z. Ancak iÃ§ten iÃ§e kafanÄ±zÄ± meÅŸgul eden bir sorun var, bu duygusal bir konuda olabilir. Gizli, bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶fke ve arzularÄ±nÄ±z olmadÄ±k bir anda patlayabilir, aman dikkat. Biriyle yollarÄ± ayÄ±rmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n.

YENGEÃ‡ 22 HAZIRAN-22 TEMMUZ

YengeÃ§ler, Yeniay hedefler evinizde doÄŸuyor, bir dileÄŸiniz veya hedefiniz gerÃ§ekleÅŸebilir. Ancak bu ara biraz ayran gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼nÃ¼z. Ne istediÄŸinize iyi karar verin, olmadÄ±k hayallere kapÄ±lmayÄ±n. Seyahat ve iletiÅŸimde aksilikler olabilir. DuygularÄ±nÄ±zÄ± tartma zamanÄ±; aÅŸk mÄ± tutku mu?..

ASLAN 23 TEMMUZ-22 AÄžUSTOS

Aslanlar, ayÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yetkili kiÅŸilerle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± inatlaÅŸmaya dikkat! Bir konuda Ä±srarcÄ± olmak ters tepebilir. Ay sonunda talebiniz karÅŸÄ±lanabilir. Onun iÃ§in biraz sabÄ±r

ve taktik sizin yararÄ±nÄ±za. Biriyle yÃ¼zleÅŸme yaÅŸayabilirsiniz. Aktif ve sosyalsiniz. Eski bir arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkiye dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir.

BAÅžAK 23 AÄžUSTOS-22 EYLÃœL

BaÅŸaklar, iÅŸ hayatÄ±nÄ±z hareketleniyor. BirÃ§ok ÅŸeye aynÄ± anda koÅŸturacaksÄ±nÄ±z. Ä°stek ve hedeflerinizde gel-gitler yaÅŸayabilirsiniz. TutamayacaÄŸÄ±nÄ±z sÃ¶zler vermeyin. NetleÅŸin. Ä°ÅŸte dedikoduya kulak tÄ±kayÄ±n. Seyahatte veya internet Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilirsiniz.

TERAZI 23 EYLÃœL-22 EKIM

Teraziler, para, yatÄ±rÄ±m, Ã¶demelerle yoÄŸun bir ÅŸekilde meÅŸgulsÃ¼nÃ¼z. Bu konuda Ã¶zenli olmanÄ±z gerek. Para geliyor, merak etmeyin. Stres saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± etkileyebilir, kendinize Ã¶zen gÃ¶sterin. SÃ¼rpriz bir seyahat sizi Ã§ok mutlu edecek. Bu ay Ã§ok istediÄŸiniz bir ÅŸeyden vazgeÃ§meniz gerekebilir.

AKREP 23 EKIM-21 KASIM

Akrepler, bu ay dikkat etmeniz gereken en Ã¶nemli iki ÅŸey, saÄŸlÄ±k ve para. Ä°laÃ§lara, gÄ±dalara temkinli yaklaÅŸÄ±n. Biri sizi Ã¶fkelendirebilir, gereksiz tartÄ±ÅŸmaya girmeniz mÃ¼mkÃ¼n. Ä°ÅŸten Ã§Ä±kmanÄ±z veya bir ÅŸeyden vazgeÃ§meniz mÃ¼mkÃ¼n. Acele karar vermeyin. AÅŸkta ise duygularÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiyor.

YAY 22 KASIM-21 ARALIK

Yaylar, iliÅŸkiler hassas bir dÃ¶nemden geÃ§ebilir. Biriyle ipler gerilebilir. Ã–te yandan gerÃ§ekleri gÃ¶receksiniz. Resmi iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri bir krizin ardÄ±ndan iyi bir sonuca varacak. Biri sizi ziyaret edebilir veya Ã¶nemli bir konuda randevu yapabilirsiniz. Bir hediye alabilirsiniz.

OÄžLAK 22 ARALIK-19 OCAK

OÄŸlaklar, bir konuda baÅŸkalarÄ±nÄ±n da fikrini almanÄ±z gerekiyor. Ancak kiÅŸilerin aÅŸÄ±rÄ± talepleri bunaltabilir. Onun iÃ§in mola verebilir ve birkaÃ§ ay erteleyebilirsiniz. BÃ¶ylelikle bekleyen diÄŸer iÅŸlere eÄŸilebilirsiniz. AÅŸkta mutlusunuz. KÄ±skanÃ§lÄ±k ve alÄ±nganlÄ±ÄŸa dikkat.

KOVA 20 OCAK-18 ÅžUBAT

Kovalar, evde ve iÅŸyerinde yoÄŸun tempoda Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekiyor. Ondan sonra sosyalleÅŸecek, Ã§eÅŸitli eÄŸlence ve partilere katÄ±lacaksÄ±nÄ±z. Bir konuda kendinizi gÃ¶stermek isteyebilirsiniz, ancak henÃ¼z erken. Yeni arkadaÅŸlÄ±klar edinebilirsiniz. AÅŸk ve flÃ¶rt iÃ§in heyecanlÄ± zamanlar.

BALIK 19 ÅžUBAT-20 MART

BalÄ±klar, bir ÅŸeyden vazgeÃ§meniz gerekiyor, bu bir iÅŸ veya bir iliÅŸki olabilir. Ne olduÄŸunu bu ay daha iyi anlayacaksÄ±nÄ±z. ÅžartlarÄ±n deÄŸiÅŸmesi sizi gerÃ§ekÃ§i dÃ¼ÅŸÃ¼nceye yÃ¶neltecek. Ä°ÅŸten ayrÄ±lmak isteyebilirsiniz. Ancak yeni iÅŸ iÃ§in uygun zaman deÄŸil. Biri sizi ÅŸaÅŸÄ±rtabilir. Yeni bir aÅŸk ufukta...