Bahar bizden sorulur

BAHAR BÄ°ZDEN SORULUR

KÄ±sa ya da uzun, â€˜coolâ€™ ya da zarif, gÃ¶steriÅŸli ya da sade... BaharÄ±n vazgeÃ§ilmez 5 farklÄ± Ã¼st alternatifiyle yaza ÅŸÄ±k bir geÃ§iÅŸ saÄŸlayÄ±n.

KISA CEKET

CanlÄ± renkte ya da koyu tonlarda hiÃ§ fark etmez, serin gÃ¼nlerin ve gecelerin en ideal parÃ§asÄ±â€¦

ETKÄ°SÄ° NEDÄ°R?

KÄ±sa, kare formlu ve cepleriyle dikkat Ã§eken ceketlerin artÄ± Ã¶zelliÄŸi, yuvarlak yaka ÅŸekliyle boyun bÃ¶lgesini de koruma altÄ±na alÄ±yor olmasÄ±.

NASIL GÄ°YELÄ°M?

Neon renkler seÃ§erek dikkati Ã¼st tarafa Ã§ekebilirsiniz. Ã–zellikle bol pantolonlar Ã¼zerine Ã§ok ÅŸÄ±k bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergiliyorlar.

TRENÃ‡KOT

Kaliteli bir dÃ¶kÃ¼mlÃ¼ kumaÅŸtan ÅŸÄ±k bir trenÃ§kot, stilinizin adeta imzasÄ± olacak.

ETKÄ°SÄ° NEDÄ°R?

Diz hizasÄ±ndaki boy uzunluÄŸuyla zarif ve klasik bir stil oluÅŸturmayÄ± saÄŸlÄ±yor. Kum beji, krem ve bej tonlarÄ± her dÃ¶nem klasik. Klasik yakanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yuvarlak olanlarÄ± ve Ã§ift dÃ¼ÄŸmeli klasiÄŸin aksine dÃ¼ÄŸmesiz olanlarÄ± yeni klasiklerdenâ€¦

NASIL GÄ°YELÄ°M?

Dar etek ve elbiselerle Parizyen ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yakalayabilirsiniz. Ä°Ã§ine giyeceÄŸiniz etek ve elbisenin boyu, trenÃ§kotâ€™unuzdan biraz daha kÄ±sa olmalÄ±, unutmayÄ±n! TokalÄ± kemerler kadar kuÅŸak ÅŸeklinde baÄŸlayarak farklÄ± stilleri de deneyebilirsiniz.

ANORAK

Dikkat Ã§eken renkler ve ince detaylarÄ±yla artÄ±k odak noktasÄ± birer moda parÃ§asÄ± anoraklarâ€¦

ETKÄ°SÄ° NEDÄ°R?

Klasik model ve geniÅŸlik hala popÃ¼ler. â€˜Outdoorâ€™ etkinliklerde Ã¶nden aÃ§Ä±lÄ±p kapatÄ±labilen modeller daha Ã§ok tercih ediliyor. Yeni sezonda yeni renkleriyle ve deri, file detay gibi ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

NASIL GÄ°YELÄ°M?

Rahat ÅŸort ve dÃ¼z ayakkabÄ±larla giyebileceÄŸiniz gibi, ÅŸÄ±k elbiselerle tamamlayabilir, dÃ¶kÃ¼mlÃ¼ kumaÅŸtan etek Ã¼zerine de kullanabilirsiniz. Hatta bu yÄ±l yÃ¼ksek topuklularla giyilecek, aklÄ±nÄ±zda olsun.

RETRO MANTO

GÃ¶k mavisi, aÃ§Ä±k pembe ya da beyaz... KadÄ±nsÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m iÃ§in bisiklet yaka retro mantolar ÅŸart.

ETKÄ°SÄ° NEDÄ°R?

Retro mantolar Ã§oÄŸunlukla sÄ±fÄ±r yaka oluyor. Kollar ise ya reglan ya da takmadÄ±r. DÃ¼ÄŸme yerine fermuar ya da gizli dÃ¼ÄŸme, retro Ã§izgi iÃ§in olmazsa olmaz.

NASIL GÄ°YELÄ°M?

Bluz, kum saati elbise ve topuklu ayakkabÄ± gibi kadÄ±nsÄ± parÃ§alarla, canlÄ± renk kombini harika bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k saÄŸlÄ±yor. SÄ±fÄ±r yaka modeller en iyi etkiyi yapÄ±yor. Cepsiz ya da gizli cepli olanlarÄ± tercih edin.

PARKA

Militer trendin kadrolu elemanÄ± parkalar, en ÅŸÄ±k kÄ±yafetlerle bile kombin oluÅŸturuyor.

ETKÄ°SÄ° NEDÄ°R?

DayanÄ±klÄ± malzemeden, rahat kesim ve kamuflaj desenden yapÄ±lmÄ±ÅŸ olabiliyor. Tipik haki rengin yanÄ± sÄ±ra gri, mavi, jean gibi birÃ§ok ton artÄ±k klasik olanlarla yarÄ±ÅŸÄ±yor.

NASIL GÄ°YELÄ°M?

Ã–zellikle jean ile mÃ¼kemmel uyum saÄŸlÄ±yor. ÅžÄ±k ve aynÄ± zamanda â€˜coolâ€™ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸturuyor. Sigaret pantolonlar en iyi arkadaÅŸlarÄ±! MuhteÅŸem etki iÃ§in: Parlak turuncu dikkat Ã§eken aksesuarlar ya da metalik-deri karÄ±ÅŸÄ±mlÄ± olanlarla kombinleyin.