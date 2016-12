On Puan Bu yaz gözümüz sadece noktalı görüyor! Siyahıyla, beyazıyla, mavisiyle puantiyeler sarıyor her bir yanımızı… Flamenko Etkisi Ünlü İtalyan tasarımcı ikilisi Dolce & Gabbana, yaz koleksiyonunda İspanya’ya göndermeler yapıyor. Puantiye İstilası Fulardan not defterine; bikiniden parfüme kadar bu yaz her yerimiz puantiye…

İrili Ufaklı Büyük puantiyeleri minik versiyonlarıyla da kombinleyebilirsiniz. TİRİL TİRİL Sevimli puantiye deseni yaz mevsimi için ideal… Paylaşmak ister misin? < Önceki Sonraki >