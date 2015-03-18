Mükemmel kek tarifine ulaşmak için bugüne dek pek çok farklı reçete hazırladım. Ortası delik olandan, dolgulusuna, kremalısına kadar... Tabii, muffin, cupcake ya da küçük parça kekler de harika birer alternatif olabilir. Hangi tarifi uygularsanız uygulayın, tadı damağınızda kalan bir kek yapabilirsiniz. Bu ay sizinle mükemmel lezzette keke ulaşmanın denenmiş tariflerini paylaşmak istiyorum. En iyi kek tarifi hangisi? Son zamanlarda en iyi kek tarifini bulma işine kafayı takmış durumdayım ve bu uğraşla yaklaşık 7-8 farklı reçete kek yaptım. Her biri birbirinden farklı kimisi iç dolgulu, kiminin üzerinde kreması bazıları ise klasik anneanne keki idi. Tabii, kek deyince birçoğunuzun aklına ortası delik olan yuvarlak kalıptan çıkmış mis gibi kokan bir anne keki geldi, biliyorum. Ancak muffin’ler, cupcake’ler, kare kekler, ortadan ikiye kesilip arasına krema sürülmüş pasta halini almış kekler de çok güzel alternatifler olabilir. Bu alternatifleri uygulayabilmeniz için ben de kek yapımı ile ilgili sizlere birkaç tüyo vermek istedim. İYİ BİR KEK İÇİN KÜÇÜK İPUÇLARI Kek yapmak için tabii ki bir su bardağı harika iş görür. Ancak evlerinize küçük bir mutfak tartısı almanız da bir gün yaptığınız harika keki bir başka gün bir daha yapmak istediğinizde elinizde tartılmış tam bir reçete olmasını sağlar. Altın kurallarla başlayalım, nasıl harika kek yapılır kısmına... Öncelikle şeker ve yumurtayı çırpıyoruz. Köpük kıvamına gelmesi çok önemli, bu kekinizin piştikten sonra süngerimsi bir kıvama gelmesini sağlar. Yumurta biliyorsunuz renk olarak sarıdır. Biz şekerle birlikte çırparak çok bu ikili tam olarak birbirleri için yaratılmış. Ardından süt veya yoğurt, katı yağ veya sıvı yağ işin içine dâhil oluyor. Tabii bir püf nokta da şöyle; süt veya katı yağ ekliyorsanız, biraz ısıtmanızı hiç değilse oda sıcaklığına getirerek yumurtalı karışıma yavaş yavaş eklemenizi öneriyorum. Neden mi doğrudan dolaptan çıkarttığımız gibi karıştırmıyoruz? Çünkü yumurtaya ılık süt veya yağ eklediğimizde yumurta biraz ısınıyor ve fırına girdiğinde kesilme riski ortadan kalkmış oluyor. Hani bazen kek yersiniz ve çok yumurta kokuyor dersiniz ya, bu işlemi yaparak işte bu riski ortadan kaldırmış oluyoruz. Ardından tüm katılarımızı karışıma ekleyerek devam ediyoruz. Bu noktada unumuzu eleyerek koyarsak yine kekimizin kabarmasına yardımı olacaktır. Hem de içine kaçmış olabilecek yabancı herhangi bir cismin de harcımızın içine karışmasını engellemiş oluyoruz. Son olarak kabartma tozu tabii ki hepimiz kullanıyoruz ama içine biraz da karbonat kattığımız bir kek hem koku olarak hem de kabarma olarak bizi inanın çok tatmin edecek. KEKİN PİŞTİĞİNİ ANLAMAK İÇİN... Hazırladığımız harcımızı yağladığımız bir fırın kabına alıyoruz. Nasıl bir şekilde isterseniz öyle bir fırın kabı olabilir. İsterseniz küçük kekler yapar daha sonra üzerini kremayla süslersiniz, isterseniz de üzerine çeşitli meyveler koyarak meyveli bir kek elde edersiniz. Bu kısmı sizin hayal gücünüze ve damak tadınıza bırakıyorum. Fırınımızın önceden ısıtılmış olması tabii ki hepimizin bildiği bir kural. Ardından bir kürdan saplayarak kekimizi kontrol ederek pişip pişmediğini anlıyoruz. Kürdana harç sıvı bir şekilde yapışarak gelmişse pişmemiş, kürdan tertemiz çıktıysa pişmiş demektir. BENİM EN ÇOK SEVDIĞIM ÜÇ TARİF KAKAOLU CUPCAKE & ÇILEKLI BUTTER CREAM MALZEMELER Keki için: ● 3 adet yumurta ● 1,5 su bardağı şeker ● 1 su bardağı ayçiçeği yağı ● 1 su bardağı yoğurt ● 2 su bardağı un ● 1 su bardağı kakao ● 1 paket kabartma tozu ● 1 paket vanilya ● 1 fiske karbonat Üstündeki krema için: ● 160 gr tereyağı ● 500 gr pudra şekeri ● 60 ml süt ● 2-3 yemek kaşığı çilek püresi Çikolatalı çilekler için: ● 10-12 adet çilek ● 200 gr bitter çikolata HAZIRLANIŞI Keki için: Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Diğer bütün malzemeleri ekleyip spatula ile karıştırın. Muffin tepsisini yağlayın ve kek harcını kalıplara bölüştürün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Üzeri için: Tereyağı ve pudra şekerini tereyağı tamamen eriyinceye kadar çırpın. Süt ve çilek püresini ilave edin ve çırpmaya devam edin. Yıldız uçlu sıkma torbasına

alın. Çikolatalı çilekler için: Çilekleri 30 dakika derin dondurucuya atın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Çilekleri çikolataya batırıp yağlı kağıt serili bir tepsiye veya telli bir

rafa alın ve soğutun. Birleştirmek için: Fırından çıkan kekleri oda sıcaklığında soğutun. Sıkma torbasına aldığınız kremayı keklerin üzerine sıkın. Yanlarında çikolatalı çilek yerleştirerek servis edin. HAVUÇLU HAŞHAŞLI KEK MALZEMELER ● 3 adet yumurta ● 2 adet büyük boy havuç ● 1,5 su bardağı toz şeker ● 1 çay kaşığı toz tarçın ● 1 avuç ceviz içi ● 1 paket vanilya ● 1 paket kabartma tozu ● 1 çay kaşığı karbonat ● 2 çorba kaşığı haşhaş tohumu ● 1 su bardağı yoğurt ● 1 su bardağından biraz az sıvı yağ ● 3 su bardağı un HAZIRLANIŞI Orta boy kek tepsisini veya kek kalıbını yağlayın. Havucu soyup ince tarafıyla rendeleyin. İlk önce şeker ve oda sıcaklığındaki yumurtayı krema kıvamına gelene kadar çırpın. Kıvam aldığında içine sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra sırasıyla haşhaş, tarçın, vanilya, kabartma tozu, karbonat, havuç, un ve cevizi ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Yağladığınız fırın kabınıza kek harcını aktarın. Dilerseniz üzerini bütün cevizlerle süsleyebilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 50-55 dk pişirin. Not: dikdörtgen yüksek bir kapta 45 dakika – yuvarlak veya daha yayvan kısa bir kapta 30-35 dakika pişirin. Sosu için: Benmaride erittiğiniz çikolatayı, tahin ile karıştırın ve fırından çıkan keki ısıtıp, üzerine dökün. Paylaşmak ister misin? < Önceki Sonraki >