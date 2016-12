Hiç şüphesiz düğündavet hazırlıkları titizlik gerektirir. Her şeyi ince eleyip sık dokumak gerekir. Peki, kusursuz bir kutlama için ne yapmalısınız? Sizin için kalabalık misafir listenize uygun öneriler hazırladım: Öncesinde nasıl hazırlanmalı, kokteyl esnasında neler yapmalı, kısacası konuklarınızı mutlu etmek için hangi detaylara öncelik vermelisiniz? Buyrun... Düğün-davet mevsimi Baharın gelmesiyle beraber her hafta sonu bir düğüne davetliyiz desek yalan olmaz. Aynı zamanda birçoğumuzun da ya en yakın arkadaşı evleniyor ya da kendisi meşakkatli bir düğün hazırlığı telaşında. Böyle dönemler her şey ince elenip sık dokunuyor mutlaka ama benim size birkaç tavsiyem olacak. Bu tavsiyeler tabii ki düğünde ne giyeceğinize dair değil. Nasıl yemekler servis ettirmeliyiz, düğünde hayal ettiğiniz yemek acaba öyle kalabalık bir servis için uygun mu, pasta nasıl olmalı, son zamanlarda geçmişe nazaran neler değişti, biraz bunları derleyelim. Düğün için eğer mekânın kokteyl yapabileceğiniz ayrı bir alanı varsa o alanda bir kokteyl organize edin. Yemek için masalara geçmeden önce misafirlerinizi bu alanda ağırlayabilirsiniz çünkü tüm misafirlerin düğüne gelmesi ortalama 1 saat alacaktır ve herkes toplanmadan önce ayakta küçük atıştırmalıklar ve ferahlatıcı içeceklerle misafirler ağırlanır. Tüm misafirler geldiğinde de yemek için masalara geçerler. Kokteyl esnasında kaçınmanız gereken bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. Eminim her şey eksiksiz ve kusursuz olsun istiyorsunuz ama kokteyl esnasında eğer atıştırmalıklarda abartıya kaçarsanız hem maliyeti çok yükseltirsiniz hem de misafirlerin karnı doyar ve yemeğe geçtiğinizde artık aç olmazlar. Ayrıca kokteylde daha içecek ağırlıklı ikramlar yaparsanız, kokteyl esnasında koyacağınız bir sürü çeşit kanepe yerine yemek esnasında çeşitliliği arttırabilirsiniz. Yani maliyeti aynı tutar kokteyle masraf yapmak yerine düğün mönünüze alternatif bir yiyecek daha ekleyebilirsiniz. Masalara geçildiğinde ilk olarak ortaya soğuk meze tabakları veya bir ordövr tabağı gelir genelde, bu hususta da dikkat etmeniz gereken şey; ordövr tabağına koyacağınız zeytinyağlıların çok soslu olmamasıdır. Tabakta ki bütün soğukların soslarının birbirinin içine karışmış, bir havuzun içinde yüzen sebzeler görmek ne sizi ne de konuklarınızı mutlu etmeyecektir. MÖNÜ SEÇİMİNE DİKKAT! Ardından ara sıcaklar masaya gelir. Çıtır çıtır börekler, deniz ürünleri ya da organizasyonu yaptığınız mekânın özel bir sıcak mezesi olabilir. Ara sıcakların küçük porsiyonlarda olmasına özen gösterin, aksi halde yine misafirlerinizin ana yemekten önce doymasını sağlamış olursunuz. Ana yemek sırası geldiğinde devreye bütçe girer, eğer maliyeti düşük tutmak isterseniz mutlaka tercihinizi tavuktan yana kullanın. Tabii, bütçeniz daha rahatsa et veya balık da kullanabilirsiniz. Seçeceğiniz yemek her ne olursa olsun, (bunu birazda düğünü yapacağınız mekâna bırakmanızı tavsiye ederim) pişme şekli zor olmayan yemekleri tercih etmenizi öneririm. Zor derken uzun saatler pişen bir yemek tabi ki seçebilirsiniz önemli olan o anda pişmesi gerekmiyor olsun. Örneğin; düğününüzde illa da risotto servis etmek istiyorsanız, hemen bu fikirden vazgeçin çünkü yüzlerce kişilik düğünlerde risotto hiçbir zaman çok lezzetli bir alternatif olmayacaktır. Sizin o bayıldığınız kıvam maalesef o kadar kalabalıklara yapıldığında tutması çok zor, ayrıca mutfak zorlanacak ve tüm servis akışı aksayacaktır. Misafirlerinizden bazılarının mönünüzdeki yiyecekleri yemeyeceğini düşünüyorsanız, örneğin vejetaryen misafirleriniz varsa, o kişilerin sayısını daha önceden mekâna bildirip o kişilere de küçük bir jest yapabilirsiniz. Ya da bununla uğraşacak vaktiniz yoksa veya kimin vejetaryen, kimin bir gıdaya karşı hassasiyeti var bilmiyorsanız, mekâna mutlaka arka planda 15-20 kişi için yedek bir alternatif yemekleri olmasını istediğinizi belirtmenizde fayda var. Mekânlar genelde bu alternatifi her zaman hazırda tutarlar ancak siz yine de onlara küçük bir hatırlatma yapın ve işinizi şansa bırakmayın. Gelelim işin en eğlenceli kısmı olan düğün pastasına. Eğer geleneksel bir katlı gelin pastanız varsa ve önden maket pasta kesmek yerine gerçek pastanız gelecekse tüm misafirlerin önünde kesmek için, malum havalar ısındı o yüzden kreması sert olan akmayacak bir düğün pastası seçmeniz gerekiyor. Tabii son zamanlarda hem servisi kolay, hem de görünüm olarak daha modern ve şık olan cupcake pastalar da çok ön planda. Alternatif olarak böyle bir düğün pastası da seçebilirsiniz. Düğünün sonuna geldiğinizde hem karnınız doymuş olacak hem de hiç pişmanlık duymayacağınız bir geceyi hatırlayacak olacaksınız. Bize de onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine demek kalıyor ve benden düğünü olacak olan ve kendi cupcake düğün pastasını kendisi yapmak isteyenler için bir tane harika cupcake tarifi… İstediğiniz oranda arttırabilirsiniz, inanın tadına doyamayacaksınız. Frambuaz Kremalı Vanilyalı Cupcake MALZEMELER Keki için; ● 3 adet yumurta ● 1,5 su bardağı esmer şeker ● 1 su bardağı sıvıyağ ● 1 su bardağı yoğurt ● 3 su bardağı un ● 1 paket kabartma tozu ● 1 paket vanilya ● 1 tutam karbonat Kreması için; ● 160 gr tereyağı ● 500 gr pudra şekeri ● 60 ml süt ● 2-3 yemek kaşığı frambuaz püresi HAZIRLANIŞI Keki için; Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Diğer bütün malzemeleri ekleyip spatula ile karıştırın. Muffin tepsisine cupcake kağıtlarınızı yerleştirin ve kek harcını kalıplara bölüştürün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Üzeri için; Tereyağı ve pudra şekerini tereyağı tamamen eriyinceye kadar çırpın. Süt ve frambuaz püresini ilave edin ve çırpmaya devam edin. Yıldız uçlu sıkma torbasına alın. Birleştirmek için; Fırından çıkan kekleri oda sıcaklığında soğutun. Sıkma torbasına aldığınız kremayı keklerin üzerine güzelce sıkın.