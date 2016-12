Konser, etkinlik, rÃ¶portaj, sinema...

KONSER :Efsane şarkıcı Julio Iglesias, İstanbul’da... ETKİNLİK :Ünlü oyuncu Hugh Jackman, Broadway şovuyla sahnede... RÖPORTAJ :Reyhan Karaca, yeni single’i ‘SOBE’ ile karşımızda... SİNEMA: Melisa Sözen, ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ ile sinemada... Bahadır Eryılmaz EN SON NE YAPTI? İlk albümünü çıkaran Barista grubunun solisti Bahadır Eryılmaz, son zamanlarda neler yaptı? İşte, cevapları… Rock ve blues grubu Barista, ilk albümü ‘DayDream’i çıkardı. Grubun vokalisti Bahadır Eryılmaz, bu ayki anketimize katıldı. 1) En son hangi kitabı okudunuz? Gerald Edelman ve Giulio Tononi’nin, ortak bir çalışması olan ‘A Universe Of Consciousness: How Matter Becomes Imagination’ adlı kitabı okudum. Bilincin nöral temelleri

üzerine aklımızın nasıl çalıştığını, tümden gelim ile değil, tüme varım ile açıklamaya çalışan muhteşem bir çalışma. 2) En son hangi filmi izlediniz? Genellikle sinemada sıra dışı filmleri izlemeyi, izlerken keyif almayı ve filmi bırakıp çıkmamayı tercih ediyorum. İzlediğim filmin ayırdığım zamanı boşa geçirtmemesi ve değmesi benim için önem taşıyor. En son, müziklerini Hans Zimmer’in yaptığı, ‘The Dark Knight’ üçlemesi ve ‘Inception’ gibi son dönemin en iyi filmleri arasına adını yazdırmış yapımların arkasındaki isim Christopher Nolan’ın ‘Interstellar’ adlı bir bilimkurgu olan filmini izledim. 3) En son hangi albümü dinlediniz? Evde genellikle klasik müzik, klasiklerin içinde de en klasikleri, Chopin, Brahms gibi çok sevdiğim müzisyenleri dinlemeyi tercih ediyorum. En son Ermeni piyanist Kariné

Poghosyan’ın ‘Original Piano’ uyarlama çalışmalarından oluşan albümünü dinledim. 4) En son hangi konsere gittiniz? Ne zaman Avrupa turnesine çıksa konserlerini kaçırmadığım aynı zamanda arkadaşlık ilişkim de olan Toto’yu 2013 yılında Helsinki’de izledim. 2014 Aralık ayında da Türkiye’de ‘Nemrud: ‘Ritual’i izledim. KONSER ‘ŞARK BÜLBÜLLERİ’ SAHNEDE Türk müziğinin en önemli seslerinden Melihat Gülses ve Arap dünyasının yıldızı Ghada Shbeir, 05 MART’TA TİM Show Center’da bir düet performansa imza atacaklar. Şef Necip Gülses’in özel olarak oluşturduğu 25 kişilik orkestra ve koro eşliğinde sahne alacak olan iki sanatçı, ‘Şark Bülbülleri’ isimli konserde kendi özel repertuarlarının dışında, bilhassa 1950- 1980’li yılların arasında Arap dünyasında ve ülkemizde çok ünlenmiş olan besteleri seslendirecek. MÜZİKAL HUGH JACKMAN İSTANBUL’DA Ünlü aktör Hugh Jackman, 17–20 MART tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde olacak. Jackman’a sergileyeceği ‘An Evening With Hugh Jackman’ isimli

Broadway şovunda 18 kişilik bir orkestra ve dans ekibi eşlik edecek. Jackman şovda ‘The Boy from Oz’, ‘Singin’ in the Rain’ ve ‘Guys and Dolls’dan klasikler ve Avustralya’nın Aborjin kültüründen seçmeleri seslendirecek. Doğaçlama skeçlere de yer vereceği şov Jackman’ın New York’tan sonraki ilk gösterisi olacak. KONSER JULIO IGLESIAS İSTANBUL’DA Dünya yıldızı Julio Iglesias, 2015 Dünya Turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek. Sayısız hit’e imza atan efsanevi sanatçı eğlenceli ve romantik şarkıları ile sahnede yine müzikseverleri büyüleyecek. Müzik hayatı boyunca Grammy dâhil sayısız ödüle layık görülen ve bugüne kadar 60 milyon kişiyi sahnede şarkılarıyla büyüleyen Julio Iglesias,

akıllara kazınacak bir performans için 14 MART günü Ülker Sports Arena’da olacak. Biletler Biletix’de... VİZYONDAN KARELER ÇEKMEKÖY UNDERGROUND Belgeselleriyle tanınan Aysim Türkmen’in ilk uzun metrajlı filmi ‘Çekmeköy Underground’, 13 MART’TA sinemaseverlerle buluşuyor. Yaşadıkları mahallelerde gitgide alanları daralsa da dansları, şarkıları ve kendilerine özgü stilleriyle hayallerinin peşinde koşan gecekondulu gençlerin hikayesinin anlatıldığı filmin başrollerinde genç oyuncular Can Sipahi, Gözde Kocaoğlu, Aslı Menaz ve Barış Gönenen yer alıyor. GERONIMO Genç bir sosyal eğitimci olan Geronimo, Fransa’nın güneyindeki bir kasabada gençlerin arasındaki gerilimi yatıştırmaya çalışır. Türk kökenli genç kız olan Nil’in görücü usulü evliliğinden kaçıp Roman sevgilisi Lucky’ye kaçması sonucu iki düşman grup arasındaki düşmanlık alevlenir. Tony Gatlif’in yönettiği film 27 MART’TA vizyona giriyor. BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ Yönetmenliğini İlksen Başarır’ın yaptığı, senaryosunu da Mert Fırat’la beraber kaleme aldıkları ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’, 6 MART’TA vizyona girecek. Duyduğu bir şarkının peşine düşen Nehir ile şarkıyı yapan Ozan’ın tüm zorluklara rağmen bitirmeyi başaramadıkları aşklarının hikâyesinin anlatıldığı filmin başrollerinde Mert Fırat ve Melisa Sözen yer alıyor. Hare Sürel, Mustafa Uzunyılmaz, Judith Lieberman, Derya Durmaz, Onur Şirin, Anıl Altınöz ve Göktay Tosun onlara diğer rollerde eşlik ediyor. PASOLINI Şair, yönetmen, gazeteci ve aydın Pier Paolo Pasolini, İtalyan sanat ve siyaset çevrelerinin en tanınmış ve aynı zamanda en tartışılan isimlerinden biriydi. 1975’te Roma yakınlarında, kendi arabasıyla ezilerek öldürüldüğünde bazı söylentiler ve zanlılar ortaya çıktı ama gerçek katil belirlenmedi. 2005 yılında, yeni kanıtlarla birlikte vaka dosyası yeniden açıldı. Abel Ferrara, son filminde bu karanlık olaya ışık tutmaya çalışıyor. ‘Pasolini’, 20 MART’TA beyazperdede… HAVANAYA DÖNÜŞ / RETURN TO ITHACA Amadeo, Madrid’de tam 16 yılını sürgünde geçirmiştir. Aradan geçen bunca zamandan sonra Havana’ya dönen Amadeo, bir günbatımında dört eski arkadaşıyla

buluşur. Şafağa kadar konuşacak çok şeyleri vardır… Kübalı edebiyatçı Leonardo Padura’nın romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Altın Palmiye’li sinemacı Laurent Cantet üstleniyor. Yapıt 6 MART’TA sinemalarda gösterime girecek. REYHAN KARACA NEW YORK'TA HEYECANLI BİR TECRÜBE YAŞADIM SOBE’ adlı yeni parçasıyla çok farklı bir ‘sound’ yakalayan Reyhan Karaca, yeni imajıyla karşımızda... Reyhan Karaca, Ocak ayında piyasaya çıkan yeni single’i ‘SOBE’yle elektronik dans müziği kategorisine adım attı. Yalnızca müzik tarzını değil, imajını da değiştiren sanatçıyla yeni çalışmalarını konuştuk. Yeni single’iniz ’SOBE’yle geçmişteki çalışmalarınızdan farklı bir tarz yakalamışsınız. Bahseder misiniz? Mart ayında proje yönetmeni Isaac Angel ve ortağı Arpeggio, Türkiye’den bir şarkıcı ile çalışmak istediklerini ve benimle bir single yapabileceklerini söylediler. Bana ‘SOBE’yi İngilizce olarak gönderdiler ve Avrupa ve Amerika’da yayımlanmak üzere İngilizce versiyonu için hazırlandık. Bu şarkıyı Türkçe de yapabileceğimizi düşündük ve hemen Türkçe sözleri için Murat Güneş’in kapısını çaldık. Mayıs ayında New York’a gittim ve şarkı için stüdyoya girdik. Son derece modern dünya sound’unda bir şarkı oldu. Şarkıyı hemen DMC Samsun Demir’e dinlettim. Ve beni GNL’den Alp Çağrı Günal ile tanıştırıp işi onlara teslim etti. Bir hafta sonra video yönetmenim Gökhan Özdemir ile Amerika’ya gittik ve altı günde şarkıya çok yakışır bir video ile döndük. New York’ta çalışmak nasıldı sizin için? Son derece heyecanlı ve değişik bir tecrübe yaşadım. Herkese nasip olmayacak bir profesyonel ekiple çalıştım ve şahane dostluklar edindim. Umarım aynı ekiple daha büyük işlere imza atarız… ‘SOBE’nin klibinde anlatmak istediğiniz hikâye nedir? İlişkiler içinde mutsuz ama umudunu yitirmemiş, çekici ve istediğini elde eden bir kadın var. Kimseye boyun eğmeyen, dik duruşlu ve kararlı... Biraz da alaycı… Yeni ‘sound’la birlikte yepyeni bir imaja da bürünmüşsünüz. Evet, imajda Isaac Angel harikalar yarattı. Video ve fotoğraflarda da Gökhan Özdemir. Fotoğraflardaki mavi kostüm Çiğdem Sonkurt imzalı. Yarısı Amerika’dan yarısı Türkiye’den oluşturduğunuz bir imaj çalışması oldu. Saçları Yıldırım Özdemir değiştirdi. Fotoğraf ve videoda Amerikalı saç ve makyaj ustaları Izzy Platero ve David Konenski ile çalıştık. Paylaşmak ister misin? < Önceki Sonraki >