CEYDA DÜVENCİ Hayatını 'üç buçuk atmadan doğrudan yaşıyor.'Şimdiki dönemini 'tadından yenmez' olarak tanımlıyor.Kitapsız, müziksiz, kızı Melisa'sız ve aşksız asla yaşayamıyor.Dahasını

bu çok özel sohbette anlatıyor. “Kariyerimde keyif aldığım noktadayım. Sevdiğim, sevildiğim ve aşkı paylaştığım keyifli bir dönem yaşıyorum. Güzel yaşlandığımı düşünüyorum. Yaş aldıkça aynayla daha barışık oldum. Tadından yenmez bir dönemdeyim.” Yaklaşık bir yıl önceydi.

Yine kapak ismimizdi. Öylesine zayıftı ki, bazı kıyafetler büyük gelmişti. Okurlarımız da, biz de onu seviyoruz. Sanırız o da bizi. “Var mısın?” dediğimizde kapak çalışmamız

için “Evet” yanıtını aldık. Bu kez bildiğimiz, abiye kıyafetlerin dışında bambaşka bir Ceyda görüntüleyelim istedik. Röportajda kendisinin de söylediği gibi ‘kalıpları olan’ bir kadın. Kolay kolay esneyemiyor alışkanlıklarından. “Ama” diyor, “Ben bu kadar keskin olamam.” Biraz esneklikle ‘punk’ kıyafetlerle, bir tık yumuşatılmış koyu makyajıyla objektif karşısına geçiyor. Çok da eğleniyor. Esprilerle tüm ekibi rahatlatıyor. Güzel. Gülünce gözlerinin içi gülenlerden. Hele o gamzesi yok mu! Daha bir anlam katıyor o gülüşe. Samimi. Dobra. Sorduğunuz soruyu yanıtsız bırakmıyor, içinden geldiği gibi konuşuyor. Kim ne der, ne düşünür, ne olura takılmıyor. Çünkü gördüğünüz kişi o, olmaya çalıştığı kişi değil. “HER ŞEY KENDİNİ SEVMEKLE BAŞLAR” O kadar uzun süre hayatımızda ki, o kadar aileden biri ki Ceyda; dünden bugüne kendini özetlese satırbaşları ne olurdu, diyorum “Offf, zor yerden sordun. Kaldım” diyor. Sonra sıralıyor. “Satır başlarında sevgi, emek, çalışmak, inanç, dostlarım, ailem, anneannem, oyunculuk, son yıllarda kızım, kızım, kızım… Ama bütününde galiba yine ben olurdum. 37 yaşındayım ve galiba işin sonunda hep kendimi sevmek, kendim için var olmak, kendimi sevdikten sonra her şeyin doğru şekillenmeye başlaması var” diyor. Onun Ceyda Düvenci olmak için emek verdiği, yorulduğu bu yolculukta ailesi, dostları ve kızı vardı hayatında. Ama en çok da hep aşk… Bu yüzden çalan her telefonu “aşkım” diye yanıtlıyor. Sanırsınız sevgilisiyle konuşuyor. Yoo, hayır kız arkadaşı. “Aşk sadece karşı cinse duyulan bir duygu değil ki benim hayatımda” diyor. Peki, nasıl bir hayattı onun ki? Aşk dolu mu? Zor mu? Lay lay lom mu? “Hiç boş geçmeyen bir hayattı” oluyor yanıtı. “Okul, öğrenmek, hedefler, mutlaka bir program, çokça tatiller, çokça kitap, müzik hep vardı. Ama zordu. Çünkü tek başıma, kazıya kazıya, hep tatlı bir mücadaleyle geçti” diyor. Seneye 20. yılını dolduracak sanat hayatında. Kendi içinde özenli bir hayat yaşadığının altını çiziyor. Geriye dönüp baktığında hep çalıştığını, bir o kadar gezdiğini, arkadaşlarıyla hayatı doyasıya yaşadığını, sevdiğini, sevildiğini anlatıyor. “Evet zordu ama bu benim hayattan yılmama neden olmadı, aksine daha çok tutundum” diyor. Güzel görünüyor. Hatta güzelliğinin üzerinde güçlü. Geçmişte güzel ama zordu ama ya şimdi hayatının nasıl bir döneminde? “Tadından yenmez bir dönemdeyim. Çünkü kendimi çok tanıyorum, çok seviyorum, güveniyorum. Yürüyüşüm, duruşum değişti. Ne istediğimi çok iyi biliyorum. Yaş ve çok üstüne düşünmekle gelen bir şey bu. Kariyerimde çok keyif aldığım bir noktadayım. Sevdiğim, sevildiğim ve aşkı paylaştığım keyifli bir dönem yaşıyorum. Melisa ile çok özel bir anne-çocuk ilişkim var. Sporumu yapıyorum, kendime iyi bakıyorum. Güzel yaşlandığımı düşünüyorum. Yaş aldıkça aynayla daha barışık oldum. Sağlıklıyım, kimseye muhtaç değilim, evladıma ve kendime yetiyorum. Bir o kadar da deli gibi çalışıyorum. Tadından yenmiyor yani!” “HER EVLİLİK KENDİNE MÜNHASIR” Ne güzel. Ne mutlu ona. Geçmişte yaşadığı iyi ya da kötü ne varsa hepsini geçmişte bırakabilmeyi başarmış, hayatı geldiği gibi kucaklayan, sahip olduklarıyla mutlu olmayı bilen, aşkla bakan, aşkla gülen biri o. Evet ama tüm bunlar bazen bazı ilişkileri sürdürmeye yetmeyebiliyor. Ancak burada da onu tebrik etmek gerekiyor. Kızının babası Engin Bey ile karıkoca olma sözleşmelerini noktalandırırken dost kalmayı başarabilenlerden çünkü. Her şey bu kadar güzel giderken neydi bu sihri bozan? “Her evlilik kendine münhasır. Bazen olmaz ya! Kadın-erkek ilişkisi tıkanır. İkimiz de çok iyi insanlarız. En güzel hayatlara layığız. Şu anda çok iyi iki arkadaşız. Her gün konuşuyoruz. Dertleşebiliyoruz, canımız sıkıldığında birbirimizi arayabiliyoruz. Kızımız için en iyi anne-baba olmak adına güzel bir birlikteliğimiz var. O benim hayatımda hep olacak. Çünkü biz Engin ile her zaman akrabayız. Sadece kadın-erkek ilişkimizi sonlandırdık.” “Ayrılık ve boşanma” kelimelerini sevmiyor, hatta saçma buluyor. “Bir evladın varsa her zaman anne-babasın. Ben hala Engin’in çok mutlu olmasını istiyorum. Onun da mutlu olmasını istiyorum çünkü Engin benim kızımın babası. Ben de annesiyim. Dolayısıyla biz mutluysak Melisa da mutludur. Bizim anlaşmamız bitti ama Melisa ile anlaşmamız ömür boyu devam edecek.” “Annem kaza geçirdiğinde 4 yaşındaydım. Çok güçlü bir kadındı ve bu hayatı ajite olarak görmedik. Hayat bu dedik, kabullendik. Ama kızım Melisa’da yaşadıklarım, evladımla sınanmamda isyan ettim. Sonra tevekküle sığındım.”

Kızıyla yalnız kaldığında “eyvah” demiş mi? Bence dememiştir çok güçlü bir kadın ama bazen o güç görünürde olur ya! Hani o dağ gibi görünen demir leydi’lerin arkasında aslında kadife gibi bir yürek çıkar. Yok şaşırtmıyor beni Ceyda… “Hiçbir zaman eyvah demedim. Benim kızım beni güçlü tutan ve beni güçlü hissettiren bir kız. Onunla yaşadığımız bir sürü sağlık problemi ve aştığımız birçok şey var, hala da mücadele ediyoruz. Evladınızla ilgili bir sağlık mücadelesi verirken ve bunun uzun soluklu olacağını bilirken daha güçlü oluyorsunuz. Hiçbir zaman umutsuzluğa, yalnızım ne yapacağım görmedik biz. Hayatta başımıza böyle bir şey geldi, biz güçlüyüz ve yola devam ediyoruz dedik. Belki de benim güçlü olmamın sebebi de buydu. Onca şeyi atlattıktan sonra Melisa’nın sağlığıyla ilgili yaşadıklarım beni çok üzdü. Evladım üzerinden sınandığım için isyan ettim. Sonra hemen toparladım kendimi. Tevekkül gerçeğine sığındım. Allah dağına göre kar verir. Melisa’yı dimdik ayakta tutacak

kişi benim gibi güçlü biridir, dedim. Melisa da bana çok şey öğretti bu süre içinde. Hiç surat asmadı, hiç yılmadı, mutlu bir çocuk oldu, günde 10 saat fizik terapi gördü gık demedi. İnsan utanır böyle bir bebekle ‘Öf, ne oldu bize ya’ demeye.” “Peki şimdi aşık mısın?” diye sorduğumda “Her an her şeye aşığım. Aşık olmadan yaşayamam. Bu sadece kadın-erkek ilişkisi anlaşılmasın. Evladım bana ‘annem, seni seviyorum’ dediğinde bu aşkların en güzeli oluyor” diye de ekliyor. Her anne gibi kızına çok düşkün ama ondan ‘aşk’la bahsediyor. Biraz ürkütücü buluyorum bu durumu. Evet aşk ama tasavvufta aşkın bir sınırı olmalı, birini yaradanından daha fazla sevmemeli… Kızına aşk derecesinde duyduğu sevgiyi ürkütücü bulmam bu yüzden… “Bazıları için bu çok ağır olabilir ama ben evladımda inandığımın suretini görüyorum, benim için çok yüce bir şey o. Benim için inancın karşılığı mucize. Melisa’nın ölümden dönmesi mucize, bir sürü tehlikeler atlatıp sapasağlım ayakta kalması mucize. Dolayısıyla inandığımın yarattığı her şeye aşk duyuyorum. Bu aşk bence” oluyor

yanıtı. “AŞKIM İÇİN MÜCADELE EDERİM” Yoğun iş temposu, çekimler, dostlarla geçirilen vakitler, kızıyla birlikte olma derken zaman hızla akıp gidiyor. Ya aşk? Dedim ya aşkla bakan, aşksız yapamayan bir kadın o... Ama aşktan anladığı yalnızca kadın-erkek aşkı değil. Ben diğerini de merak ediyorum. “Peki ya karşı cinse duyduğun aşkın için ne kadar savaş verirsin” dediğimde “Sonuna kadar” diyor. “Aşk varsa, kalbim çarpıyorsa, karşımdakinin de çarptığını görüyorsam, bunun için mücadele ederim. Çünkü zor bulunan bir duygu. İlişki kolay oluşabilen bir şey değil. Hayat zaten zor. Bir kadının bir erkeği sevmesi, kalbinin çarpması, uyumlanması zaten artık mucize. Aşklar karşılıklıysa güzel, yeter ki dürüst olsun. ” Ağır konularla onu yordum. Biraz hafiflemek gerek. Sosyal medyaya geçiyorum. Instagram’ı aktif kullananladan. Paylaştığı motto’lara bayılıyorum. Sanırsınız sevgilisine yazıyor. Ama değil. İçinden öyle geliyor. Diyor ya ‘ben her şeye aşk duyabilirim’ diye. Yazdığı motto belki bir kediye, belki özlediği bir kız arkadaşına… Önceki gün “Akışına bırakmak

iyidir” demiş. İyi midir? “Elimden geldiğince yazdıklarımı da uygulamaya çalışıyorum. Motivasyonum onlar benim. Beni motive eden şeyleri paylaşıyorum ki, başkaları da motive olsun, sevinsin, dans etsin, mutlu olsun. Bir denizyıldızı kurtarmak bir denizyıldızı kurtarmaktır yani…” O kadar kendinden emin konuşuyor ki, zaman akıp gidiyor. Gecenin bir yarısı oldu. Hiç yorulmuyor anlatmaktan, çekinmiyor. Bir telaşı yok. “Hayat” diyorum “Üç buçuk ile dört arasındadır. Ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın. Hangi taraftasın?” Önce çok güzel ve içten bir kahkaha atıyor. “Bayılıyorum bu lafa… Ben dört dörtlük yaşayan taraftayım. Bir de çok dürüst yaşarım hayatı.

Boğulacaksan okyanusta boğul” oluyor yanıtı. Mesnevi’yi seviyor. Onu çok doyuran, besleyen, büyüten, tevekkül noktasına gelmesinde en etkili şey Mesnevi ve Yunus Emre. Herkesi anlayışla karşılaması, artık yaptıklarının ondan ötürü ve ona dair olmadığını anlamış olması, hayat ve insanlarla kavgasının bitmiş olmasını da buna bağlıyor. “KAYINVALİDEYLE AYNI EVDE OLMAZ” Yakında TRT1 ekranlarında yeni dizisi ‘Aşkın Kanunu’ ile karşımızda olacak. Biri okullu, diğeri alaylı polis karı-koca İpek ile Çetin’in hikayesi Aşkın Kanunu… İki çocuğu var, kayınvalidesiyle yaşıyor, ayrı bir eve çıkmanın heyecanı içindeyken eşi biriktirdikleri parayı kardeşine veriyor. İşte boşanma isteği bu noktada devreye giriyor. Ama hakim 8 aylık bir düşünme süreci koyuyor… Gerisini anlatmayayım, diziyi izleyin. Ceyda heyecanlı. TMC ve ‘babam gibi’ dediği Erol Avcı, onun bu rolü kabul etmesindeki en önemli etken. Başrolü paylaştığı Mustafa Üstündağ, diğer rol arkadaşları Beste Bereket, Bülent Şakrak, Ayten Uncuoğlu ve yönetmeni Çağatay Tosun ile iyi bir ekip oluşturduklarını söylüyor. Dizide aşkın kanunu var ama Ceyda’ya göre her çift kendi kanununu kendi yazıyor, aşkıyla, yaşadıklarıyla… Dizideki gibi kayınvalidesiyle yaşayamayacağını da söylüyor. “Yakın oturmaya evet ama herkesin mahremiyetinin olması gerekir” diyor. Geliyorum son soruya, onun en hassas olduğu noktaya… Sık sık görüyorum, sosyal sorumluluk projelerinde kendince elini taşın altına koyuyor. Çekim yerine gelen bir internet sitesinin ayakkabısıyla da hayvanların korunması için başlatılan kampanyaya destek oluyor. “Adı sosyal sorumluluk ama bence bizim birey olarak hayatımızda yapmamız gereken zorunluluklar bunlar. Yediğin, içtiğin, çocuklar, engelliler, eğitim, sokak hayvanları, barnaklar…” diyor. Çocuklar için en son Yapı Kredi Yayınları için bir kitap okumuş. Arkadaşı Özge Özder’in sokak hayvanları için kurduğu “Bana Göz Kulak Ol” derneği için çalışıyor. Bu dernek için köpek mamalarıyla fotoğraf çektirmiş. Toplanan 2 ton mama Türkiye genelinde 14 barınağa gönderilmiş. Şimdi aldığı ayakkabının geliri de HAYTAP’a gidecek. Saat çok geç. Neredeyse gece yarısına geliyor. Biz de elimizden geleni yapıp artık onu özgür bırakalım Melisa’sına gönderelim istiyoruz. Gözlerinin içi gibi gülen, gamzen kadar güzel, kızına duyduğun aşk kadar sıcak bir aşkı yaşadığın bir hayat diliyorum Ceyda…



