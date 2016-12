ÖZGE ULUSOY Arı gibi çalışıyor, tutkulu bir aşk yaşıyor, hayallerini bir bir gerçekleştiriyor. Tüm bunlar için yaradanına şükrediyor. Özge Ulusoy, hayatının en özel detaylarını bize anlattı... Altı ay önce de kapağımızdı Özge Ulusoy… Dergimiz için İclal Aydın’a verdiği röportajda bizim bilmediğimiz Özge’yi anlatmış, hayatının minik bir özetini çıkarmıştı. “Ben bir mucizeyim” demişti kendini tanımlarken. Annesinin ona hamileyken geçirdiği menenjit nedeniyle dünyaya gelmesinin mucize olduğunu… Anlaşılan o ki yaradan da, hayat da Özge’yi seviyor. Seviyor çünkü hayatında mucizeler, güzellikler, melekler eksik olmuyor. “Altı aydan bu yana hayatında neler oldu?” diye başlıyorum bu yüzden sorularıma… “Ohoooo neler olmadı ki” diyor keyifli keyifli. “Bak yine bir kapak için beraberiz. Çekimler, çekimler, çekimler… Çok güzel gidiyor her şey. Sizinle de aile gibi olduk. Seninle Dergisi’nde yazmaya başladım, daha ne olsun” diyor. Yazarlık da hayaliymiş. Sevdiği, yaşadığı, hoşlandığı her şeyi paylaşmak için bir yayında yazmayı çok istermiş meğer… Allah da gönlüne göre vermiş. Hem de bir değil iki tane birden… O artık hem Seninle Dergisi’nde ayda bir hem de Sabah Gazetesi’nin hafta sonu ekinde bir gün okurlarıyla buluşuyor. Hayran ağını dalga dalga artırıyor. Yazdıkça mutlu oluyor. Yorumlar, tebrikler geldikçe adeta sarhoş gibi geziyor. Mutluluk sarhoşu… YENİ PROJELER GELİYOR Birkaç sezon önce adL ile yaptığı anlaşmayla kendi koleksiyonunu oluşturmuştu Özge. O kadar çok ilgi gördü ki tasarımları, bu işbirliği çok uzun süreceğe benziyor. Geçtiğimiz haftalarda Codentry için çıkardığı kış ve spor koleksiyonunda onu yalnız bırakmayıp ekip olarak gittik. Ne çok seveni varmış. Podyum dünyasından, cemiyet hayatından o kadar çok kişi Özge Ulusoy’un yanındaydı ki! Hem kış koleksiyonu hem de spor tasarımları kısa sürede o an kapışıldı desem yeri… Onun tasarımlarını seçen, giyen ünlü isimlerin ortak görüşüydü, “Çok zevkli” yorumu… Bu yüzden “Devam mı?” diye sorduğumda mutlulukla, “Evet” diyor. Markayla anlaşması bir atımlık değil, uzun soluklu olacak gibi. Yeni koleksiyon için kolları sıvamış bile. Ürün yetiştiremediklerinden bahsediyor; “Koleksiyon mağazalara çıkmadan sormaya başlıyorlar. Çıktığı anda askılarda ürün kalmıyor. Yetiştirmek için herkes var gücüyle çalışıyor. Bu arada müjdemi de vereyim, 2015 koleksiyonunun hazırlıklarına başladık bile. Yine çok güzel modeller geliyor” diyor. Ne güzel! Daim olsun, diyorum. “Bitmedi daha” diyor hem sözü için hem de yaptıkları için. “Bunların dışında görüşmelerim de var. Devam

ediyor. Birkaç proje var hayata geçireceğim. Titizlikle inceliyorum. Altına imza atacağım işin hakikaten beni yansıtmasını, beğenilmesini ve insanların hayatına birşeyler katmasını arzu ediyorum. Titizliğim bundan” diyor. HeyCanlı magazin programının sürdüğünü, reklam çekimlerine koşturduğunu ve tanıtım işlerinin de devam ettiğini anlatıyor bıcır bıcır… “Ama yazı yazmak bir başkaymış” diyor yine yazarlığına dönerek. “Bu gerçekten çok başka bir duygu ve mutluluk. Ancak şunu da söylemeliyim ki, hiç kolay bir iş değilmiş. Şimdi seni daha iyi anlıyorum Güzideciğim” oluyor sözleri… HAYALLERİ HİÇ BİTMEYECEKMİŞ GİBİ Hayal kurmayı seviyor. Onu beslediğini, büyüttüğünü düşünüyor. Hemen yanı başında duran kahvesinden bir yudum alıyor. Bir elinde de ayna, yüzünü kontrol ediyor. “Allaha gerçekten çok şükrediyorum. Hayallerimin büyük bir kısmını hızlıca ve alnımın akıyla gerçekleştirdim. Başaramayabilirdim de… Ama bende hayaller bitmez. Gerçekleştirdikçe yenisi gelir. Yine hayal kuruyorum. Hem de çok güzel hayaller. Bir bir gerçekleştikçe göreceksiniz onları. Ben de ‘bak bu da gerçek oldu’ diyeceğim.” Beylerbeyi’nde Osmanlı Sultanları’nın adı verilmiş Merdum Boutique Otel’deyiz. Sabah erken saatte yaptığımız kahvaltı sonrası fotoğraf çekimine başlanıyor. Röportajımız bu nedenle çekim sonrasına kalıyor. Çekimin sonuna kadar hiçbir şey yemiyor. Sadece çay ve kahve… Aç kalmadan zayıf olunmuyor diye düşünürken sanki

aklımdan geçenleri okuyor. “Son gördüğünden bu yana biraz kilo almışım değil mi?” diye soruyor. Bir kendime bir de ona bakıyorum… “Sen de sen de” diyor. Evet aldığı iki kilo ama onun için panik yapmaya yetiyor. “Sporumu aksatmamam gerek. Pilates beni bekler” diyor. “Bu fazla iki kilo gidecek.” “NAZARDAN KORKUYORUM” Gözlerinin içi gülüyor, kıpır kıpır yerinde duramıyor. O sihirli değnek hayatında öyle bir noktaya değdi ki, her şey çorap söküğü gibi geliyor. Ben de asıl konuya geliyorum…

“Yüzün gülüyor. Erkek arkadaşınla barıştın. Sorunları halledebildiniz mi?” “Evet, gerçekten çok mutluyum. Zaten mesleğim gereği birçok şeyi gözler önünde yaşıyorum. Bu yüzden de özel hayatımı olabildiği kadar kendime saklamaya, bu konuda konuşmamaya çalışıyorum. Sanki ağzımdan bu mutluluğa dair bir kelime, bir cümle çıksa tüm sihir bozulacakmış gibi geliyor. Ağzıma fermuar çektim. Asla daha fazlası yok” oluyor yanıtı. İki kez ayrılıp tekrar bir araya gelmişlerdi erkek arkadaşıyla. Allahın hakkı üç. Bu üçüncü denemeleri. Umarım bu kez her şey gönüllerince olur, hiç ayrılmazlar. Ama merak da etmiyor değilim. Çünkü önceki röportajında bize, “Yakın bir planda evlilik ve çocuk yapma isteğim yok. İnsan tam ve bütün olacağını bildiği birisiyle bunu yaşamalı” demişti. “Dedim ya açtıramazsın fermuarı diye… Bu sorunda yalnızca şuna cevap vereyim de gece rahat uyu” diyor bana… “Hala evlilik ve çocuk gibi bir planım yok ama zamanı gelince inşallah onlar da olacak.” Rahat uyur muyum? Göreceğiz. Belli sırılsıklam aşık. Kimbilir belki tutku! Dan diye soruyorum sözünü bitirir bitirmez. Bodoslama. “Aşık mısın?” Cevap aynı hızla geliyor: “Eveeeeeeet. Aşığım” Gülüyor. “Başka da bir şey sorma” diyor. Nazardan korkuyor. Kem gözlerin onlara değmesini istemiyor. Haklı. Çok üstelemiyorum. Zaten anlatacağı da yok daha fazla. O mutlu olsun. Hani hayalleri gerçekleşince söyleyecek ya. Biliyorum aşka dair de var hayalleri. Mutluluğa birlikte kadeh kaldıracağız o zaman. FAN’LARINDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYOR Doğal bir kız. Burnu yukarıda değil. Yaptığı her şeyde, attığı her adımda arkasında iyi izler bırakmak için çalışıyor. Çok düşünüyor, emin adım atıyor. İnsanların yüzüne gülüp bildiğini okuyanlardan değil. “Arkandan iyi konuşulması çok önemli. Ben buna çok değer veriyorum. Kimseyi kırmamaya, üzmemeye, aksine işlerini kolaylaştırmaya çalışıyorum. Bugün her şey senden yana ve güzel gidebilir. Ama ya daha sonra? Mesela sen… Sana burada keyifsiz saatler geçirtsem arkamdan iyi konuşur musun? Buna dayanamam” diyor. “Evet herkesi memnun edemezsin ama mutsuz da etmemelisin. Bu önce kendi mutluluğu, iyiliği için gerekli insanın.” Romantik mi? Herkes kadar. Ne daha azı, ne daha fazlası. Dozunda. Hayatındaki her şey dozunda Özge’nin. Röportajı da dozunda ve zamanında bitiriyoruz bu yüzden. Son birkaç sorumu sıralayıp onu uğurlamak istiyorum. “Seni en çok ne mutlu ediyor?” Ben “aşkım” demesini beklerken o “Ailem ve tabii sevdiklerimin mutluluğu” diye yanıt veriyor. Ya çocuk kitabı? O da onun hayallerinden biriydi. Ne durumda? “Hala var o düşüncem, hayalim Ama doğru zamanı bekliyorum. Yapacağım, vazgeçmedim. Dedim ya yazmak hakikaten zormuş diye… Bekle. İlk sana haber vereceğim” diyor. Sosyal medyayı etkin kullanıyor Özge. Gittiği her yeri saniye saniye paylaşan biri değil ama yaşadıklarından minik alıntılar koyuyor. Post girer girmez birkaç dakika içinde binli like’lara ulaşıyor. Seveni çok. Takip edeni bol. Kimine öğüt veriyor, kimine tavsiyede bulunuyor. Sanki yan komşusu gibi onlarla sevinip onlarla gülüyor. “Fan’larının öğretmeni misin?” diyorum. “Hayır onlar da ailemden biri gibi. Bende olanları paylaşırken onlardan da çok şey öğreniyorum. Eleştirileri ve önerileri beni mutlu ediyor. Bu da benim ben olmama büyük katkı sağlıyor” diye noktalıyor sohbetimizi. Vakit tamam. Artık demir almak vakti geldi Beylerbeyi’nden. Ama meçhule gitmiyoruz biz bu limandan. Onu menajeri Mine ile birlikte evine uğurluyorum. Ben de dergiye dönüş için yol alıyorum. Bol projeli, çok çocuklu, sıcacık bir hayatın olsun Özge… Hayal kurmaktan vazgeçme. En kısa zamanda, kulağıma fısıldadığın o düşünün ilk fırsatta gerçek olmasını diliyorum. Hatta biliyorum olacak, öyle hissediyorum. Ardından da sevdiceğinle çok mutlu olmanı temenni ediyorum. Paylaşmak ister misin? < Önceki Sonraki >