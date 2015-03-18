Tipine gÃ¶re egzersiz yap

Havalar henÃ¼z Ã§ok Ä±sÄ±nmasa da bahar ayÄ±na girdik. Yaz iÃ§in geri sayÄ±ma baÅŸlayabiliriz. Ama onun Ã¶ncesinde birÃ§oÄŸunuzun fazla kilolardan yakÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na eminim. Hangimiz yakÄ±nmÄ±yoruz ki? Ä°ÅŸte size gÃ¼zel bir haber. Murat BÃ¼r, harika bir programla zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z noktalarÄ± kolayca aÅŸmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak bir teknik geliÅŸtirdi. BugÃ¼n size bu konuyu anlatacaÄŸÄ±m. Okuduktan sonra kollarÄ± sÄ±vayÄ±p baÅŸlamanÄ±zÄ± tavsiye ediyorum. Haydi, baÅŸlÄ±yoruz!

TÄ°PÄ°NE GÃ–RE EGZERSÄ°Z YAP

Murat BÃ¼r ile yÄ±llar Ã¶nce Ã¼yesi olduÄŸum spor salonunda tanÄ±ÅŸtÄ±m. Her zaman en eÄŸlenceli grup derslerini verir, Ã¶zel olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrencilerinden hep en olumlu sonuÃ§larÄ± ve yorumlarÄ± alÄ±rdÄ±. Aradan epey bir zaman geÃ§ti. O Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± salondan ayrÄ±ldÄ±, ben de spora daha fazla vakit ayÄ±rmaya ve farklÄ± dallar denemeye karar verdim. YÄ±llar sonra geÃ§tiÄŸimiz ay tekrar yollarÄ±mÄ±z Ã§akÄ±ÅŸtÄ±.

Benim pilates aÅŸkÄ±mÄ± herkes bilir. Hatta yazÄ±larÄ±mda da pilatese yer vermiÅŸtim. Åžimdi haftanÄ±n Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de Muratâ€™la Ã¶zel derse ayÄ±rmaya baÅŸladÄ±m. Ã–ncelikle beni dinledi ve vÃ¼cÃ¼duma vermek istediÄŸim ÅŸekli iyice anladÄ±. Zaten Muratâ€™Ä±n mesleÄŸine bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndaki bence en Ã¶nemli unsur, kendini insanlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve bilinÃ§li yaÅŸamalarÄ±na adamÄ±ÅŸ olmasÄ±. Benim de beslenme ÅŸeklimden uyku dÃ¼zenime kadar tavsiyeler de bulundu.

VÃœCUT TÄ°PÄ°NE GÃ–RE EGZERSÄ°Z

Daha Ã¶nce Skinny Jeans Workout, Parklarda Spor, BÃ¼r 60-90 adlarÄ± altÄ±nda Ã¼Ã§ tane DVD Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olan Murat hocam, ÅŸimdi de insanlara yepyeni bir konsept Ã¼zerinden saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam aÅŸÄ±lamaya baÅŸladÄ±. â€˜VÃ¼cut Tiplerine GÃ¶re Egzersizâ€™ adÄ± altÄ±nda www.youtube.com/getfit kanalÄ±nda yayÄ±na baÅŸlayan videolarda kadÄ±nlarÄ±n vÃ¼cut tiplerini kendi kendilerine analiz edip uygun egzersiz programÄ±nÄ± seÃ§ebilmelerini hedefliyor. AynÄ± zamanda antrenman programÄ± ve diyet listesini www.muratbur.com adresinden Ã¼cretsiz indirebileceksiniz.

AmerikalÄ± spor eÄŸitmeni Tracy Andersonâ€™dan esinlenerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bu programda kendi birikimlerini, TÃ¼rk kadÄ±nlarÄ±na uygun bir ÅŸekilde harmanlamÄ±ÅŸ. Spor yapan kadÄ±nlarda en bÃ¼yÃ¼k ÅŸikayetin kol veya bacak kalÄ±nlaÅŸmasÄ± olduÄŸunu gÃ¶zlemleyen Murat BÃ¼r, iki tip vÃ¼cuda ayrÄ± beslenme programlarÄ± ve egzersiz veriyor. Beslenme kÄ±smÄ±nÄ± ise yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Diyetisyen Cenk Ã–zyÄ±lmaz uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸarak oluÅŸturmuÅŸ. TÃ¼rk kadÄ±n vÃ¼cut yapÄ±sÄ±nÄ± kafalarÄ± da karÄ±ÅŸtÄ±rmamak adÄ±na A ve B olarak iki tipe ayÄ±rmÄ±ÅŸ.

A TÄ°PÄ° VÃœCUT GENEL Ã–ZELLÄ°KLERÄ°

Bu vÃ¼cut tipinde olan bireyler, B vÃ¼cut tipinde olan kiÅŸilere gÃ¶re biraz daha ÅŸanssÄ±zlar. Genetik yapÄ±larÄ± sebebiyle bu vÃ¼cut tipindekiler, yedikleri besinler ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± olursa olsun diÄŸer vÃ¼cut tiplerine gÃ¶re biraz daha fazla yaÄŸ toplayabiliyorlar. Bundan dolayÄ± yediklerine ve iÃ§tiklerine Ã§ok daha fazla dikkat etmek zorundalar.

VÃœCUT TÄ°PÄ° B EGZERSÄ°Z

EÄŸer ki, bÃ¶yle bir vÃ¼cut tipine sahipseniz iÅŸimiz biraz daha kolay. Bu vÃ¼cut tipinden kas kazanÄ±mÄ±nÄ± daha cesaretli yapabiliyoruz ve sÄ±kÄ±laÅŸma konusunda da daha kÄ±sa zamanda sonuÃ§lar alabiliyoruz. Kardiyo egzersizlerini A tipine gÃ¶re daha az tutup kas Ã§alÄ±ÅŸamalarÄ± ve sonrasÄ± toparlanma ve uzamak iÃ§in yogayÄ± kullanacaÄŸÄ±z.

VÃœCUT TÄ°PÄ° B BESLENME

Bu vÃ¼cut tipinde olan bireyler ince uzun vÃ¼cut tipleri ile karakterizedir. Bu vÃ¼cut tipinde olan bireyler diÄŸer vÃ¼cut tiplerine gÃ¶re daha ÅŸanslÄ±. Yedikleri besinlerden dolayÄ± aÅŸÄ±rÄ± miktarda yaÄŸlanmalarÄ± diÄŸer vÃ¼cut tiplerine gÃ¶re daha zor. Bu vÃ¼cut tipinde olan kiÅŸilerin yapmakta zorlandÄ±klarÄ± tek nokta; vÃ¼cutta yumuÅŸak doku artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak. Bundan dolayÄ± bu vÃ¼cut tipine sahip bireylerin gÃ¼n iÃ§inde aldÄ±klarÄ± protein ve karbonhidrat miktarlarÄ±na Ã§ok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.