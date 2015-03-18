Sıcak yaz günleri için geri sayıma başladık. İncecik, renkli kıyafetleri hepimiz özledik değil mi? İtiraf ediyorum ben de... Özellikle de sezonun güzel kıyafetleri varken... İlkbaharyaz aylarında öne çıkan beş trendi sizler için yorumladım. Benim de favori trendlerim arasında olan bu beş trendi nasıl kombinlersiniz, kimlere yakışır, anlattım. 2015 Yaz sezonu Artık daha da renkli olacak Son günlerde bana en çok sorulan soruların başında 2015 yazında hangi moda trendlerinin revaçta olacağı geliyor. Açıkçası, yaz denildi mi benim için akan sular duruyor. Sürekli ha bu gün ha yarın baharın geleceğinin konuşulduğu son günlerde içimizin ısınmasına ihtiyacımız var. Oldukça zorlu ve bol karlı bir kışı geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde ben de 2015 yazının en belirgin 5 moda detayından bahsederek sizleri sıcak günlere hazırlamak niyetindeyim. Yazdan bahsediyorsak eğer, öncelikle sıcacık renklerle bu ayki yazıma başlamak iyi olur. 2015 yılının Haziran ayı itibariyle en gözde renklerin başında tabiî ki sarı geliyor. Hemen, “Bana asla yakışmaz” ön yargısı ile yaklaşmayın. Kanarya ya da safran sarısı hiç fark etmez yaz mevsiminde güneşle buluşan tenimizi daha canlı, daha parlak ve genç gösteren sarı dışında başka bir renk yoktur sanırım. Sarıyı yaza yakışır bir şekilde beyazla kombinlemek ise harika bir fikir olacaktır. Aslında beyaz ile siyah ve maviyi bir arada kullanmak bu yazın olmazsa olmazlarından. Siyah-beyazın klasik asaleti, yaz akşamları sizi daha şık yaparken siyah ve maviden laciverte kadar değişen renk cümbüşü ile göz alıcı olan takımlarınız sizi gün içinde işte ya da alışverişte bulunduğunuz mekanın gözdesi yapacaktır, hiç kuşkunuz olmasın. MUHTEŞEM İKİ RENK Bir de, son birkaç kıştır militer modası sayesinde hepimizin aşina olduğu haki renk var. Bronz tene çok yakıştırdığım doğanın en güzel renklerinden olan hakiyi, bordo ve bej ile birlikte kullanmak benim size verebileceğim tavsiyelerden sadece biri. “Kızlar 2015 yazında hepimiz anaokulu önlüklerimize geri dönüyoruz...” desem, ne dersiniz? Hemen şaka yaptığımı sanmayın, bu gerçek. Pötikare olarak adlandırdığımız ‘gingham’ deseni bu yaz tüm kıyafetlerimizi saracak. Kırmızıdan maviye, sarı ve pembeye pek çok renk ile beyazı kombinleyen bir desen olan pötikare, bende hep ekose deseninin yaza uyarlanmış hali duygusunu yaratır. Bikiniden eteğe pantolondan gömleğe pek çok kıyafette kullanabileceğimiz oldukça şirin bir desen olan pötikarenin yanı sıra bu yaz püskül çok ama çok moda. Özellikle mini eteğin devamı gibi diz üstünden bileklere kadar uzanan uzun püsküllere sahip etek ve elbiseler, yazın vazgeçilmezlerinden. Süet ve nubuk bu yazın diğer çok favori ayrıntıları arasında yer alıyor. Basic tişört üstüne giyeceğiniz süet yelekler ya da nubuk materyali kullanılarak dikilmiş mini etek ve şortları tamamlayan süet sandaletlerin, 2015 yılının bahar aylarından itibaren bizi saran bir furya haline gelecek eminim. ORTAMIN ÇEKİCİ KADINI Öte yandan, 2015 yaz trendleri içerisinde bunaltıcı havalarda işe giderken hem rahat hem de şık olabileceğimiz gömlek elbiseler dikkat çekiyor sezonda. Genellikle ince pamuklu kumaştan ya da ipekten yapıldıkları için gün boyu bizi ferah tutabilecek özelliğe sahip bu elbiseler, oldukça kullanışlı. Gündüz rahat babetler ve uygun bir kemer ile hem iş yerine uygun resmi bir havaya sahip olabilir hem de iş çıkışı yapacağınız buluşmalarda ayağınıza şip şak geçireceğiniz topuklu sandaletler ile bulunduğunuz ortamın en çekici kadını olabilirsiniz. Son olarak bu yaz gold ve gümüşlere bürünmeyi unutmayın demek istiyorum. Çünkü 2015 akşamları için 70’lerin disco modası geri döndü. Parlak kumaşlardan dikilmiş bluzlar, pantolon ve şortlar pırıl pırıl topuklu sandaletler bu yaz sezonunda sıcak yaz akşamlarını daha da ateşli kılacak, benden söylemesi… Paylaşmak ister misin? Sonraki >