Ä°nci tanesi mi, kalp mi?

Hepimiz farklı bir vücut tipine sahibiz.Siz hangi kategoride olduğunuzu biliyor musunuz? Ve kendi deneyimlerimden pratik öneriler... İNCI TANESI Mİ? KALP Mİ? SORU: Sürekli üst bedenimden kilo alıyorum. Yani göbekliyim… Sizce ben ne tipiyim, elma mıyım armut mu? Elma ya da armut, kilo konularında bizim çok karşımıza çıkan vücut şeklini anlatan iki tanım. Göbeğiniz varsa, elma; kalçanız varsa armutsunuz demektir. Fakat artık bu vücut formları için daha profesyonel tanımlar var; inci tanesi ya da kalp gibi... Peki, hangisi olduğunuza nasıl karar vereceksiniz? İnci tanesi tanımı, göbeği göğüslerinden büyük olan vücutlar için kullanılıyor, Kalp tanımı ise vücudun diğer bölgelerine göre göğüs ve omuzları daha geniş olanları tanımlıyor. Pek çok kalp vücutlu kadın, kilo aldıkça bir inci tanesine dönüşüyor. Benzerliği ise her iki tipte de vücudun üst yarısının alt yarıdan daha geniş ve kalın olması. EVET, BEN KULLANIM KOLAYLIĞI SEVEN BIRIYIM, SIZLERLE KULLANDIĞIM BIRKAÇ YÖNTEMI PAYLAŞMAK ISTIYORUM • Saç firketelerini şeker kutularına koyarak kaybolmasını ya da dağınık durmasını önleyebilirsiniz. • Küpenizin tekini kaybedip duruyorsanız, çıkardıktan sonra bir düğmeye küpenin ikisini de takarak, kaybolmasını önleyebilirsiniz. • Pudra farlarınızın kutularında kırılmasını önlemek için pamuk kullanabilirsiniz. • Yanınızda far paletinizi taşımak yerine, favori farlarınızı kulak çubuğuna sürerek kilitli bir poşette temiz olarak saklayın, gerektiğinde elinizin altında olsun.