30 Ekim Çarşamba TV yayın akışı! Bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon izlemek isteyenler için her gün birçok dikkat çekici yapım ekrana geliyor. 30 Ekim Çarşamba günü, hangi diziler ve programlar izleyiciyle buluşacak? Özellikle gündüz ve gece kuşağındaki programların saatleri, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. “Bu akşam televizyonda neler var?” sorusu sıkça sorulurken, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışını derledik. Tüm bu bilgiler, keyifli bir izleme deneyimi için kaçırılmaması gereken detayları içeriyor.

30 Ekim 2024 Televizyon Yayın Akışı

Televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, izleyicilerin günlük eğlence ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynuyor. 30 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak programların detayları, televizyon izleyicileri için büyük bir önem taşıyor. Kanal 7, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 ve NOW TV gibi popüler kanallar, geniş bir içerik yelpazesine sahip.

Kanal 7 Yayın Akışı

06:30 – Kanal 7’de Sabah

– Kanal 7’de Sabah 07:45 – Yemin

– Yemin 11:10 – TV Filmi

– TV Filmi 13:10 – Canım Kızlarım

– Canım Kızlarım 14:45 – Benim Masalım

– Benim Masalım 18:00 – Kanal 7 Haber Saati

– Kanal 7 Haber Saati 19:00 – Gelin

– Gelin 21:20 – Esaret

– Esaret 23:15 – Hz. Yusuf

– Hz. Yusuf 00:20 – Kara Sevdam

– Kara Sevdam 01:50 – Masum

– Masum 03:10 – Düşman Başına

Kanal D Yayın Akışı

07:00 – Afili Aşk

– Afili Aşk 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

– Neler Oluyor Hayatta? 11:00 – Yaprak Dökümü

– Yaprak Dökümü 13:00 – Gelinim Mutfakta

– Gelinim Mutfakta 16:00 – Ayazın Sonu Güneş

– Ayazın Sonu Güneş 17:15 – Bizi Birleştiren Hayat

– Bizi Birleştiren Hayat 18:30 – Kanal D Ana Haber

– Kanal D Ana Haber 20:00 – Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)

– Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema) 22:15 – Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Tekrar)

– Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Tekrar) 00:15 – Yalan

– Yalan 03:00 – Güllerin Savaşı

– Güllerin Savaşı 05:00 – Poyraz Karayel

Show TV Yayın Akışı

08:00 – Bu Sabah

– Bu Sabah 10:00 – Sandık Kokusu

– Sandık Kokusu 12:30 – Gelin Evi

– Gelin Evi 15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

– Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 – Show Ana Haber

– Show Ana Haber 20:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)

– Sandık Kokusu (Tekrar) 00:15 – Siyah Kalp

– Siyah Kalp 02:45 – Kalpazan

– Kalpazan 05:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)

Star TV Yayın Akışı

07:00 – Güne Başlarken

– Güne Başlarken 09:45 – Songül ve Uğur İle Sana Değer

– Songül ve Uğur İle Sana Değer 13:00 – Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

– Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak 16:15 – Söz

– Söz 19:00 – Star Haber

– Star Haber 20:00 – Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)

– Beni Satan Casus (Yabancı Sinema) 00:15 – Beni Satan Casus (Tekrar)

– Beni Satan Casus (Tekrar) 02:00 – Güzel Köylü

– Güzel Köylü 04:00 – Baba Ocağı

– Baba Ocağı 05:30 – Söz (Tekrar)

ATV Yayın Akışı

08:00 – Kahvaltı Haberleri

– Kahvaltı Haberleri 10:00 – Müge Anlı İle Tatlı Sert

– Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 – ATV Gün Ortası

– ATV Gün Ortası 14:00 – Bir Gece Masalı

– Bir Gece Masalı 16:00 – Esra Erol’da

– Esra Erol’da 19:00 – ATV Ana Haber

– ATV Ana Haber 20:00 – Kuruluş Osman

– Kuruluş Osman 00:20 – Bir Gece Masalı (Tekrar)

– Bir Gece Masalı (Tekrar) 03:00 – Ateş Kuşları

– Ateş Kuşları 05:50 – Kalp Yarası

TV8 Yayın Akışı

06:00 – Dizi Yayını

– Dizi Yayını 07:15 – Ebru İle 8’de Sağlık

– Ebru İle 8’de Sağlık 08:30 – Aramızda Kalmasın

– Aramızda Kalmasın 11:00 – MasterChef Türkiye

– MasterChef Türkiye 13:45 – Gazete Magazin

– Gazete Magazin 16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

– Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 – MasterChef Türkiye (Tekrar)

– MasterChef Türkiye (Tekrar) 00:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

– Zuhal Topal’la Yemekteyiz 04:30 – Aramızda Kalmasın

– Aramızda Kalmasın 04:30 – Gazete Magazin

TRT 1 Yayın Akışı

05:48 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

– İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 08:55 – Kod Adı Kırlangıç

– Kod Adı Kırlangıç 10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

– Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 – Seksenler

– Seksenler 14:20 – Gönül Dağı

– Gönül Dağı 17:40 – Lingo Türkiye

– Lingo Türkiye 19:00 – Ana Haber

– Ana Haber 19:55 – İddiaların Aksine

– İddiaların Aksine 20:00 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

– Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23:30 – Gönül Dağı (Tekrar)

– Gönül Dağı (Tekrar) 02:20 – Lingo Türkiye (Tekrar)

– Lingo Türkiye (Tekrar) 03:20 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Tekrar)

NOW TV Yayın Akışı