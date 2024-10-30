30 Ekim Çarşamba TV yayın akışı! Bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon izlemek isteyenler için her gün birçok dikkat çekici yapım ekrana geliyor. 30 Ekim Çarşamba günü, hangi diziler ve programlar izleyiciyle buluşacak? Özellikle gündüz ve gece kuşağındaki programların saatleri, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. “Bu akşam televizyonda neler var?” sorusu sıkça sorulurken, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışını derledik. Tüm bu bilgiler, keyifli bir izleme deneyimi için kaçırılmaması gereken detayları içeriyor.
30 Ekim 2024 Televizyon Yayın Akışı
Televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, izleyicilerin günlük eğlence ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynuyor. 30 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak programların detayları, televizyon izleyicileri için büyük bir önem taşıyor. Kanal 7, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 ve NOW TV gibi popüler kanallar, geniş bir içerik yelpazesine sahip.
Kanal 7 Yayın Akışı
- 06:30 – Kanal 7’de Sabah
- 07:45 – Yemin
- 11:10 – TV Filmi
- 13:10 – Canım Kızlarım
- 14:45 – Benim Masalım
- 18:00 – Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 – Gelin
- 21:20 – Esaret
- 23:15 – Hz. Yusuf
- 00:20 – Kara Sevdam
- 01:50 – Masum
- 03:10 – Düşman Başına
Kanal D Yayın Akışı
- 07:00 – Afili Aşk
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 13:00 – Gelinim Mutfakta
- 16:00 – Ayazın Sonu Güneş
- 17:15 – Bizi Birleştiren Hayat
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
- 22:15 – Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Tekrar)
- 00:15 – Yalan
- 03:00 – Güllerin Savaşı
- 05:00 – Poyraz Karayel
Show TV Yayın Akışı
- 08:00 – Bu Sabah
- 10:00 – Sandık Kokusu
- 12:30 – Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)
- 00:15 – Siyah Kalp
- 02:45 – Kalpazan
- 05:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)
Star TV Yayın Akışı
- 07:00 – Güne Başlarken
- 09:45 – Songül ve Uğur İle Sana Değer
- 13:00 – Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 – Söz
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
- 00:15 – Beni Satan Casus (Tekrar)
- 02:00 – Güzel Köylü
- 04:00 – Baba Ocağı
- 05:30 – Söz (Tekrar)
ATV Yayın Akışı
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Bir Gece Masalı
- 16:00 – Esra Erol’da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Kuruluş Osman
- 00:20 – Bir Gece Masalı (Tekrar)
- 03:00 – Ateş Kuşları
- 05:50 – Kalp Yarası
TV8 Yayın Akışı
- 06:00 – Dizi Yayını
- 07:15 – Ebru İle 8’de Sağlık
- 08:30 – Aramızda Kalmasın
- 11:00 – MasterChef Türkiye
- 13:45 – Gazete Magazin
- 16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 – MasterChef Türkiye (Tekrar)
- 00:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 – Aramızda Kalmasın
- 04:30 – Gazete Magazin
TRT 1 Yayın Akışı
- 05:48 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 08:55 – Kod Adı Kırlangıç
- 10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 – Seksenler
- 14:20 – Gönül Dağı
- 17:40 – Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber
- 19:55 – İddiaların Aksine
- 20:00 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 23:30 – Gönül Dağı (Tekrar)
- 02:20 – Lingo Türkiye (Tekrar)
- 03:20 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Tekrar)
NOW TV Yayın Akışı
- 07:30 – İlk Bakış
- 08:00 – İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:45 – Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:30 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet
- 13:30 – En Hamarat Benim
- 16:30 – Fatih Ürek İle Gelin Görümce
- 19:00 – Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
- 20:00 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet (Tekrar)
- 23:30 – Hudutsuz Sevda
- 02:15 – Her Yerde Sen
- 04:30 – Kefaret
- 05:45 – Fatih Ürek İle Gelin Görümce