ATV’nin Yeni Dizisi “Holding”: Konusu, Oyuncu Kadrosu ve Karakterler

ATV’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Holding, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Dizinin başrolünde, dünya serbest dalış rekortmeni Aydan karakteriyle Tuğba Sunguroğlu yer alıyor. Aydan, büyük bir holdingin kontrolünü ele geçirmek için hem ailesiyle hem de mafyayla mücadeleye girişiyor. Bu dramatik yapımda, Musa Uzunlar, Erdal Özyağcılar, Mustafa Üstündağ gibi usta oyuncular başrolde bulunuyor. Aile bağları, güç savaşları ve tehlikeli entrikaların işlendiği dizide, izleyiciyi nefes kesen bir hikaye bekliyor. ATV’nin izlenme rekorları kırması beklenen dizisi Holding, özellikle drama ve aksiyon severlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Holding Dizisinin Konusu

Holding dizisinin ana hikayesi, genç ve cesur bir kadının en büyük yerli holdinglerden birinin yönetimini ele geçirme mücadelesi üzerine kurulu. Aydan karakteri (Tuğba Sunguroğlu), dünya çapında tanınan bir serbest dalış rekortmeni olarak tanınsa da, hayatında çok daha büyük hedeflere sahiptir. Ailesinin kurduğu ve köklü bir geçmişe sahip olan Altınordu Holding’in kontrolünü eline almak için hem kendi ailesiyle hem de iş dünyasının tehlikeli figürleriyle savaşmak zorundadır. Bu yolda, karşılaştığı entrikalar, ihanetler ve güç oyunları, Aydan’ın hayatta kalmasını ve başarılı olmasını zorlaştırır.

Dizinin anlatmak istediği temel değerler, insanın hırsları, güç peşindeki yozlaşma, aile bağlarının kopma noktasına gelmesi ve yozlaşmış kapitalist düzenin yarattığı sorunlardır. Aydan, bu mücadelede yalnızca fiziki değil, aynı zamanda psikolojik olarak da direnç göstermek zorundadır. İzleyici, Aydan’ın her adımda aldığı riskleri ve yaptığı fedakarlıkları takip ederek güçlü bir duygusal bağ kuracaktır.

Holding Oyuncu Kadrosu: Usta ve Yeni İsimler Bir Arada

Holding dizisi, zengin oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Hem Türk televizyonunun sevilen ve deneyimli isimleri hem de genç yetenekler, bu iddialı yapımda bir araya geliyor. Dizide yer alan başlıca oyuncular ve karakterleri şu şekilde:

1 17 Musa Uzunlar – Cemil Musa Uzunlar, Türk dizi, sinema ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden biri. 1959 yılında Antalya’da doğan Uzunlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Özellikle Poyraz Karayel dizisindeki Bahri Umman rolüyle büyük beğeni topladı. Holding dizisinde ise Cemil karakteriyle, şirket içindeki güçlü ve otoriter bir lider olarak karşımıza çıkıyor.



2 17 Macit Koper – Zakir 1944 İstanbul doğumlu olan Macit Koper, hem oyuncu hem de senarist kimliğiyle tanınır. Tiyatro kariyerine genç yaşta başlayan Koper, özellikle Anayurt Oteli filmindeki Zebercet karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Holding dizisinde ise Zakir karakteriyle, holdingin kurucusu olarak güçlü bir aile figürüne hayat veriyor.



3 17 Ali İl – Hakan 1981 Niğde doğumlu olan Ali İl, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan İl, birçok başarılı dizi ve sinema projesinde rol aldı. Özellikle Poyraz Karayel dizisindeki Sadrettin karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı. Holding dizisinde ise Hakan karakteri ile şirket içindeki güç dengelerinde önemli bir rol oynuyor.





4 17 Erdal Özyağcılar – Osman Altınordu Erdal Özyağcılar, Türk sinema ve dizi dünyasının en tanınmış oyuncularından biri. 1948 Bursa doğumlu olan Özyağcılar, tiyatro kariyerine Kenter ve Dormen Tiyatroları’nda başladı. Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Şükrü karakteriyle ve Yabancı Damat, Elveda Rumeli gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Holding dizisinde Osman Altınordu karakteriyle, güçlü bir aile reisi ve iş dünyasında nüfuz sahibi bir figür olarak karşımıza çıkıyor.



5 17 Tuğba Sunguroğlu – Aydan Paris doğumlu Tuğba Sunguroğlu, oyunculuk kariyerine Fransız yapımı Mustang filmi ile adım attı. Mustang filmi sayesinde uluslararası üne kavuşan Sunguroğlu, güçlü kadın karakterlerin merkezde olduğu yapımlarda yer aldı. Holding dizisinde ise Aydan karakterini canlandırıyor. Dünya serbest dalış rekortmeni olan Aydan, holdingin yönetimini ele geçirmek için ailesi ve mafya ile mücadele eden kararlı bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor.



6 17 Mustafa Üstündağ – Mahir Koloğlu Mustafa Üstündağ, 1977 Karabük doğumlu ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Muro karakteriyle tanınan Üstündağ, televizyon ve sinema dünyasında birçok projede önemli roller üstlendi. Holding dizisinde Mahir Koloğlu karakteriyle, zengin bir iş insanının oğlu olarak hikayede önemli bir yer tutuyor.





7 17 Itır Esen – Serra Itır Esen, Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden biridir. 1956 İstanbul doğumlu olan Esen, ünlü seslendirme sanatçısı Hayri Esen‘in kızıdır. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal karakteri ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Holding dizisinde Serra karakterine hayat verecek olan Esen, güçlü ve sofistike bir kadını canlandırıyor.



8 17 Caner Topçu – Kerem 1997 İstanbul doğumlu olan Caner Topçu, kariyerine tiyatro ile başladı. Özellikle Duy Beni dizisindeki Kanat Günay karakteri ile genç izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Holding dizisinde ise başrolde yer alan Kerem karakterine hayat veriyor. Kerem, Aydan’ın yakın çevresinde bulunan ve hikayenin kilit isimlerinden biri.



9 17 Bade İşcil – Ceyda 1983 doğumlu olan Bade İşcil, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Özellikle Ezel dizisindeki Şebnem Sertuna karakteri ile dikkat çeken İşcil, Kuzey Güney dizisinde de önemli bir rol aldı. Holding dizisinde Ceyda karakterini canlandıran İşcil, zekası ve kararlılığıyla dikkat çeken bir iş kadını olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.





10 17 Melisa Döngel – Sema Melisa Döngel, 1999 İstanbul doğumlu genç ve yetenekli bir oyuncudur. Sen Çal Kapımı ve Bizim Hikaye dizilerindeki rolleriyle geniş kitlelerce tanınan Döngel, Holding dizisinde Sema karakterini canlandıracak. Sema, hikayede önemli bir yeri olan karmaşık bir karakter olarak karşımıza çıkacak.



11 17 Öznur Serçeler – Ceyda Öznur Serçeler, 1987 Kayseri doğumlu olan oyuncu, konservatuvar eğitimi aldıktan sonra televizyon dünyasında hızlı bir yükseliş kaydetti. Özellikle Dolunay dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Serçeler, Holding dizisinde de Ceyda karakterine hayat verecek. Ceyda, güçlü ve etkili bir karakter olarak hikayede dikkat çekecek.



12 17 Şebnem Hassanisoughi – Ebru Şebnem Hassanisoughi, İstanbul doğumlu ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı bir oyuncudur. Daha önce farklı projelerde güçlü karakterleri canlandırmasıyla tanınan Bilgiç, Holding dizisinde Ebru karakterine hayat veriyor. Ebru, holdingin içinde önemli bir yere sahip, etkileyici ve güçlü bir kadın karakter.





13 17 Sadi Celil Cengiz – Azad 1983 doğumlu olan Sadi Celil Cengiz, İşler Güçler dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Komedi ve dram projelerinde kendini kanıtlayan Cengiz, Holding dizisinde Azad karakteriyle yer alıyor. Azad, hikayede sert bir karakter olarak dikkat çekecek.



14 17 Kayra Şenocak – Nesim 1975 İstanbul doğumlu Kayra Şenocak, tiyatro ve televizyon kariyerinde birçok projede yer aldı. Özellikle Aynalı Tahir dizisindeki Bilal karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Holding dizisinde Nesim karakterine hayat veriyor. Nesim, holdingin içinde farklı dinamikler yaratan güçlü bir karakter olarak dikkat çekiyor.



15 17 Zeynep Özyağcılar Zeynep Özyağcılar, usta oyuncu Erdal Özyağcılar‘ın kızı olarak sanatla iç içe büyüdü. Hem sahne performansları hem de televizyon projelerinde kendini kanıtlayan Özyağcılar, Holding dizisinde aile üyelerinden birini canlandırıyor.





16 17 Gözde Seda Altuner 1982 İstanbul doğumlu olan Gözde Seda Altuner, tiyatro ve dizi oyunculuğunda başarılı projelerde yer aldı. Özellikle Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı güçlü kadın karakterleri ile dikkat çeken Altuner, Holding dizisinde önemli bir karaktere hayat veriyor.



17 17 Gün Koper – Ali Gün Koper, sinema ve tiyatro dünyasında tanınan Berrin Koper ve Macit Koper‘in oğludur. 1986 İstanbul doğumlu olan Koper, genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Holding dizisinde Ali karakterini canlandıran Koper, güçlü bir aile figürünü temsil ediyor.







Holding Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

ATV’nin prime time kuşağında yer alması beklenen Holding dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak diziye dair ilk tanıtımlar ve fragmanlar izleyicinin merakını artırmış durumda. Özellikle güçlü kadın karakterler ve iş dünyasının entrikaları üzerine kurulu hikayesiyle dikkat çeken dizi, sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmaya aday.